İstanbul Esenyurt'ta bulunan tır garajında park halinde bulunan silikon yüklü tırda yangın çıktı. Alevler diğer 4 tıra daha sıçradı. 4 tır kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, sabah saatlerinde Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 319. Sokak'ta özel bir tır parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple silikon yüklü bir tırda yangın çıktı. Çıkan yangın hızla aracı sararken yanındaki park halindeki 4 tıra daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınırken ölen ya da yaralanan olmadı. Çıkan yangın sebebiyle maddi hasar meydana gelirken 4 tır kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta Silikon Yüklü Tırda Yangın: 4 Tır Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir limanda meydana gelen kazada, konteyner yüklü gemi kıyıdaki kule vincine çarparak devirdi. Güvenlik kamerası görüntülerinde geminin vinçlere çarptığı ve vinçlerin sırayla devrildiği görülüyor. Kazada 40 milyon dolarlık hasar oluşurken, çevre limanlarda yoğunluk yaşanacağı belirtiliyor.
Antalya'da Muratpaşa ilçesinde park halindeki bir otomobil alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın sonucunda otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yapıyor.
Tuzla'da bir kişi, husumetli olduğu bir kişinin park halindeki aracına silahla ateş etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı araştırırken, şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Esenyurt'ta bulunan tır garajında park halinde bulunan silikon yüklü tırda yangın çıktı. Alevler diğer 4 tıra daha sıçradı. 4 tır kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.
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Karaman'da polisin ev eşyası taşıyan bir tıra düzenlediği operasyonda karton kolilere konmuş 2 bin adet tabanca namlusu ile fişek yatağı ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tırda bulunan kaçak silahları tespit ederek sürücüyü gözaltına aldı.
Çin'in Sichuan eyaletinde çıkan orman yangını kontrol altına alınamıyor. Yangın nedeniyle yaklaşık 3 bin 400 kişi bölgeden tahliye edildi. Yangının yayılmasını engellemek için helikopterler ve itfaiye görevlileri çalışmalara destek veriyor.
İstanbul Beylikdüzü'nde kendisini polis olarak tanıtan bir şüpheli, bir kişinin evine girerek ziynet eşyalarını çaldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları ve araştırmalar sonucunda şüphelileri tespit ederek yakaladı. Şüphelilerden biri serbest bırakılırken diğeri dolandırıcılık suçundan tutuklandı.
Kağıthane'de motosikletle gelen kasklı saldırgan bir şahsa silahlı saldırı düzenledi. Hedefini vurmayan saldırgan iş yerine kurşun yağdırıp kaçtı. Şüpheli yakalanırken, yaşananlar kameralara yansıdı. Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı ve saldırgan tutuklandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Ahmet Okumuş, önce refüje, ardından ağaçlara ve kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan Okumuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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