Esenyurt'ta Silikon Yüklü Tırda Yangın: 4 Tır Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Silikon Yüklü Tırda Yangın: 4 Tır Kullanılamaz Hale Geldi

Esenyurt\'ta Silikon Yüklü Tırda Yangın: 4 Tır Kullanılamaz Hale Geldi

İstanbul Esenyurt'ta bulunan tır garajında park halinde bulunan silikon yüklü tırda çıkan yangın, diğer 4 tıra da sıçradı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi ve 4 tır kullanılamaz hale geldi.

17.03.2024 10:30
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İstanbul Esenyurt'ta bulunan tır garajında park halinde bulunan silikon yüklü tırda yangın çıktı. Alevler diğer 4 tıra daha sıçradı. 4 tır kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, sabah saatlerinde Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 319. Sokak'ta özel bir tır parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple silikon yüklü bir tırda yangın çıktı. Çıkan yangın hızla aracı sararken yanındaki park halindeki 4 tıra daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınırken ölen ya da yaralanan olmadı. Çıkan yangın sebebiyle maddi hasar meydana gelirken 4 tır kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Silikon Yüklü Tırda Yangın: 4 Tır Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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