Esenyurt'ta Sinyal Kesici Kullanarak Araçtan 300 Bin Lira Çalındı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Sinyal Kesici Kullanarak Araçtan 300 Bin Lira Çalındı

İstanbul Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir şahıs, sinyal kesici kullanarak açtığı araçtan 300 bin lira çalarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Emlakçı Murat Güleç'in yaşadığı olayda, hırsız aracın kapısını açarak içindeki nakit parayı alarak kaçtı. Güleç, durumu polise bildirdi ve inceleme başlatıldı.

13.07.2024 09:18
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İstanbul Esenyurt'ta kimliği belirsiz şahıs, sinyal kesici kullanarak açtığı araçtan 300 bin lira çalarak kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe saat 15.20 sıralarında İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaptığı satış işlemi sonrası bankaya giden emlakçı Murat Güleç, aracını cadde üzerinde park etti. Kapısını kilitlediği sırada kimliği belirsiz bir şahıs, sinyal kesici kullanarak aracın kilitlenmesine engel oldu. Şüpheli şahıs, önce bankaya doğru giderek Güleç'i kontrol ettikten sonra araca yaklaşarak kapısını açtı. Koltuğun altında bulunan ve içindeki 300 bin lira nakit para olan torbayı alarak araçtan uzaklaştı. Olay sonrası hırsız kayıplara karışırken parayı sahibine götürmek isteyen Güleç, torbanın yerinde olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı. Olay sonrası Güleç, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin hırsızı arama çalışmaları devam ederken yaşanan hırsızlık anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"Hırsız büyük ihtimalle sinyal kesici kullanmış

Yaşadığı olayı anlatan vatandaş Murat Güleç, "Tapu Müdürlüğü'nde satış işlemi gerçekleşti. Satıştan sonra ben nakit olarak parayı aldım. Bir kısmını arabada bıraktım. Bir kısmını bankaya yatırmak için arabadan indim. Hırsız büyük ihtimalle sinyal kesici kullanmış. Bankada işim bittiğinde dövizciye gittim. Orada parayı sahibine verecektim. Parayı arabanın koltuğunun altına bırakmıştım. Paranın sahibi beni arayınca koltuğun altına baktım ve paranın yerinde olmadığını gördüm. Uğradığım bankanın önüne gittim. Etrafı aradıktan sonra durumu polis ekiplerine söyledim. Polis ekipleri şu an inceleme yapıyorlar. Şu anda bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Sinyal Kesici Kullanarak Araçtan 300 Bin Lira Çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Sinyal Kesici Kullanarak Araçtan 300 Bin Lira Çalındı - Son Dakika
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