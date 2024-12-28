İstanbul Esenyurt'ta 2 şahıs, sokakta karşılaştığı husumetlisine saldırdı. Yaşanan kavga anları kameraya yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 2 şahıs, sokakta husumetlisini görünce koşarak saldırmaya başladı.
Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırırken, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle olay son buldu. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta kaldırımda birbirlerine girdiler! O anlar kamerada - Son Dakika
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