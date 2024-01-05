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Esenyurt'ta telefon hırsızı iş üstünde yakalandı: Aynı suçtan 19 kaydı çıktı - Son Dakika
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Esenyurt'ta telefon hırsızı iş üstünde yakalandı: Aynı suçtan 19 kaydı çıktı

Esenyurt'ta vatandaşların korkulu rüyası haline gelen ve burnundaki yara ile tanınan telefon hırsızı, polis ekipleri tarafından iş üstünde yakalandı. Alışveriş merkezlerinde girdiği mağazalardan onlarca telefon çalan şahsın hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Esenyurt'ta bulunan alışveriş merkezlerinden defalarca telefon çalan ve burnunda bulunan yarayla tanınan Yusuf P., toplamda telefon hırsızlığı suçundan 19 kaydı bulunan bir şahıstır. İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Esenyurt Timleri tarafından suç üstü yakalanan Yusuf P., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Esenyurt\'ta telefon hırsızı iş üstünde yakalandı: Aynı suçtan 19 kaydı çıktı
05.01.2024 - 00:36,  Güncelleme: 00:38
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Esenyurt'ta telefon hırsızı iş üstünde yakalandı: Aynı suçtan 19 kaydı çıktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta vatandaşın korkulu rüyası haline gelen ve burnundaki yara ile tanınan telefon hırsızı, polis ekipleri tarafından iş üstünde yakalandı. Alışveriş merkezlerinde girdiği mağazalardan onlarca telefon çalan şahsın hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta bulunan Alışveriş merkezlerinden defalarca telefon çalan ve burnunda bulunan yarayla tanınan Yusuf P., vatandaşın korkulu rüyası haline gelmişti. Toplamda telefon hırsızlığı suçundan 19 suç kaydı bulunan şahıs, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Esenyurt Timleri tarafından suç üstü yakalandı. Gözaltına alınan Yusuf P. işlemleri için polis merkezine götürüldü. Şüphelinin telefon çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta telefon hırsızı iş üstünde yakalandı: Aynı suçtan 19 kaydı çıktı - Son Dakika


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