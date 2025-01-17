Esenyurt'ta Uyuşturucu Krizi: Şahıs Darp Edildi

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Esenyurt'ta uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen bir şahıs, sokak ortasında değişik hareketler yaparak etrafa zarar vermeye başladı. Uyarılara rağmen çevreye zarar vermeye devam eden şahıs mahalleli tarafından darp edildi. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi üzerinde meydana geldi. Madde etkisinde olduğu iddia edilen bir şahıs, yol üzerinde bir anda değişik hareketler yapmaya başladı. Şahıs önce bağırdı ardından da elindeki sopa ile cadde üzerindeki araçlara zarar verip vatandaşların üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların tüm uyarılarına rağmen durmayan şahıs, mahallelinin saldırısına uğradı Bir anda onlarca kişi tarafından darp edilen şahıs daha sonra polise teslim edildi. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerası ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL