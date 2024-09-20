Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Suçüstü Yakalandı

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İstanbul'da motosikletli bir kişi, uyuşturucu ticareti yaparken polis tarafından yakalandı.

20.09.2024 03:35
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Uyuşturucu ticareti yapan şahıs suçüstü yakalandı

Uyuşturucu ticareti kamerada

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti yapan motosikletli şahıs polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Uyuşturucu ticareti saniye saniye kameraya yansıdı.

Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesinde bulunan bir şahıs motosiklet ile uyuşturucu ticareti yapmaya başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kimlik bilgileri tespit edilen M.A. isimli şahıs takibe bir süre takip edildi. 11.09.2024 tarihinde Şüpheli M.A. B.I. isimli şahıs ile uyuşturucu ticareti yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Şahısların yapılan kontrollerinde ve üst aramasında M.A. isimli şahsın üzerinden 2,75 gram eroin ile bir adet cep telefonu ele geçirildi. M.A'nın evinde yapılan aramalarda ise, 12,87 gram eroin,1 adet hassas terazi, 5 bin 960 TL nakit para ele geçirildi. Emniyette işlemleri biten şahıs 12.09.2024 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt\'ta Uyuşturucu Ticareti Suçüstü Yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

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