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Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti

- Sevgilisini öldürüp intihara teşebbüs etti

İSTANBUL - Esenyurt'ta sevgilisini silahla vurarak öldüren adam, intihara teşebbüs etti.

Olay, dün gece Esenyurt Yeşilkent mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Esenyurt'ta emlak işiyle uğraşan Melik A. ve Burcu S. isimli çift nedeni bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Kavga seslerinin ardından 2 el silah sesi duyuldu. Komşular, olayı polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler iki şahsı kanlar içinde buldu. Ambulans ekipleri, iki şahsı hastaneye kaldırırken, Burcu S. isimli kadın hayatını kaybetti. Melik A. isimli şahısın hastanede tedavisi devam ediyor. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Melik A.'nın evli olup, Burcu isimli kadınla uzun süredir sevgili olduğu öğrenildi.