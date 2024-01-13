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Eşi haber alamayınca gerçek ortaya çıktı: Asansör boşluğuna düşen teknisyen hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eşi haber alamayınca gerçek ortaya çıktı: Asansör boşluğuna düşen teknisyen hayatını kaybetti

Arnavutköy'de asansör bakımı yaptığı sırada dengesini kaybederek boşluğa düşen teknisyen hayatını kaybetti. Yaşanan durum eşinin kendisini arayıp ulaşamayınca çalıştığı firmayı araması sonucu ortaya çıkarken teknisyenin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

13.01.2024 - 21:55,  Güncelleme: 21:56
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Eşi haber alamayınca gerçek ortaya çıktı: Asansör boşluğuna düşen teknisyen hayatını kaybetti

Arnavutköy'de bakım yaptığı sırada asansör boşluğuna düşen teknisyen hayatını kaybetti

İSTANBUL - Arnavutköy'de asansör bakımı yaptığı esnada dengesini kaybederek boşluğa düşen teknisyen hayatını kaybetti. Yaşanan durum eşinin kendisini arayıp ulaşamayınca çalıştığı firmayı araması sonucu ortaya çıkarken teknisyenin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı tekstil firmasında asansör bakımı çalışması yapan Mustafa Ergün isimli teknisyen dengesini kaybetmesi sonucu asansör boşluğuna düştü. O sırada kendisini arayan eşi, Ergün'e ulaşamayınca çalıştığı firmayı aramasıyla durum ortaya çıktı. Çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Ergün'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mustafa Ergün'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Eşi haber alamayınca gerçek ortaya çıktı: Asansör boşluğuna düşen teknisyen hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Adli Tıp, Ölüm, İstanbul, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşi haber alamayınca gerçek ortaya çıktı: Asansör boşluğuna düşen teknisyen hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşi haber alamayınca gerçek ortaya çıktı: Asansör boşluğuna düşen teknisyen hayatını kaybetti - Son Dakika
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