Eşi tarafından bıçaklanan Gökçe: Boşanmak istediğimi söyleyince sinirlendi

3.Sayfa

Dünya\'nın en iyi takımlarından biri onun için Belçika\'da

Alihan E., boşanmak istediğini söyleyerek, evi terk eden Gökçe Nur E. ile konuşmak için dün kayınvalidesinin evine gitti. Alihan E., kayınvalidesi olmadığı sırada Satıkadın Mahallesi'ndeki eve girerek, eşini ikna etmeye çalıştı. Ancak Gökçe Nur E., boşanmak istediğini ve eve dönmek istemediğini söyledi.

PENCEREYE ÇIKIP YARDIM İSTEDİ

Alihan E., bunun üzerine eşi Gökçe Nur E. ile kayınbiraderi K.Ö.'yü (5) bıçakla yaraladı. Gökçe Nur E., yaralı halde pencereye çıkarak yardım istedi. Bu sırada Alihan E., kendisini de bıçakla yaralayıp, kaçtı. Kısa süre sonra polis tarafından yakalanan Alihan E., Gökçe Nur E. ve kardeşi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

"KORKUYLA PENCEREYE ÇIKTIM"

Kahramankazan Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Gökçe Nur E., yaşadıklarını anlattı. Gökçe Nur E. "Dün yanıma geldi. Ben kendisine boşanmak istediğimi ve eve dönmeyeceğimi söyledim. Ondan sonra bana sinirlendi. Mutfağa gitti ve bıçak aldı eline. Karnıma, sırtıma ve bacaklarıma bıçak sapladı. Sonra küçük kardeşim direnmeye çalıştı. O esnada kardeşime de bıçak sapladı. O anın korkusuyla pencereye çıkarak yardım istedim. 'Ambulansı arayın, yardım edin' dedim. O sırada eşim bıçağı kendisine saplamaya başladı. Ardından da kaçtı" dedi.

"KAYINVALİDESİNİN EVDE OLMAYIŞINDAN FAYDALANMIŞ"

Olayın yaşandığı dairenin üst katında oturan Büşra Bozkurt ise "Yaralı kadın ve çocuk kanlar içindeydi. Saldırgan, kayınvalidesinin evde olmayışından faydalanarak içeri girmiş" dedi. Etlik Şehir Hastanesine sevk edilen K.Ö. ile Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alihan E.'nin tedavileri de sürüyor.