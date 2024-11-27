Eşini yakarak öldürdüğü iddia edilen şahıs hakim karşısında - Son Dakika
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Eşini yakarak öldürdüğü iddia edilen şahıs hakim karşısında

Eşini yakarak öldürdüğü iddia edilen şahıs hakim karşısında

Muğla'nın Menteşe ilçesinde eşi Hanife Yılmaz'ı benzinle yakarak öldürdüğü iddia edilen Hasan Bulut'un yargılanmasına başlandı. Bulut, olay günü eşinin alkollü olduğunu ve kıskançlık krizine girdiğini, kendisinin de olay yerinde olduğunu belirtti. Ancak tanıklar, Bulut'un yangına müdahale etmediğini ve hareketsiz durduğunu belirtti. Mahkeme, Bulut'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Ocak tarihine erteledi.

27.11.2024 23:11
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Eşini yakarak öldürdüğü iddia edilen şahıs hakim karşısında

(Fotoğraflı)

Mustafa Altar Zeyhan

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde eşi Hanife Yılmaz'ı (36) benzinle yakarak öldürdüğü iddiası ile tutuklanan şahsın yargılanmasına başlandı.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, tutuklu yargılanan Hasan Bulut'un (45) savunması ile başladı. İlk ifadesinde olay yerinde olmadığını ve markete gittiğini söyleyen Bulut'un çelişkili ifadeleri duruşmaya damga vurdu. Bulut, "Ben markete gitmedim, böyle bir şey söylemedim, olay yerindeydim, kendimde de değildim" dedi. Tanıkların Hasan Bulut'un yangına müdahale etmediği, hareketsiz durduğunu söylemelerine cevap veren Bulut, "Eşimi yanarken görünce kalakaldım" dedi.

Bulut, "Eşim alkol kullanıyordu. Son zamanlarda eşimin psikolojisi bozuldu. Alkollü olduğu zamanlar kendisini kaybederdi. Olay günü Bodrum Mumcular'dan gelmiştim. Eşim yine alkollüydü. Kıskançlık krizine girmiş. Geç kaldım diye bağırdı. Eşim kendisini ateşe verdi. Çocuklar içerideydi. Eşim gözümün önünde yanıyordu. Donakaldım. Komşular ambulansı aradı. Ambulansla hastaneye gittik" dedi. Bulut son olarak benzini ateşleyen çakmağı görmediğini söyledi.

Hanife Yılmaz'ın oğlu Halil A. ise, "Ben Milas'ta çalışıyordum. Bir haftalığına Muğla'ya geldim. Hasan Mumcular'dan döndü. Hasan ile annem tartışıyorlardı. Hasan 'Sizden bıktım cezaevine girsem de sizden kurulsam' dedi. Annemle tartıştılar. Dışarı çıktılar. Ben mutfaktan tuvalete giderken, 'Seni de evi de yakarım' dediğini duydum. Tuvaletten çıktım. Annem yanıyordu. Söndürmek için uğraştım. Hasan ellerini kollarını bağlayarak gülüyordu. Benzin şişesi Hasan'ın ayağının dibindeydi. Çakmağı attığını gördüm. Kardeşim kavanoza su doldurmuş. Sonra komşular geldi. Bizi tehdit etti. Annenize yaptığımı size de yaparım' dedi bize" ifadelerini kullandı.

Hasan Bulut'un tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma 22 Ocak tarihine ertelendi.

Olay, 19 Mayıs'ta Menteşe'nin Düğerek Mahallesi Hafız Gürül Sokak'ta meydana geldi. Oto elektrikçisi Hasan Bulut ile 2 çocuk annesi eşi Hanife Yılmaz, evlerinin bahçesinde tartıştı. Bulut, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, şişede bulunan benzini kadının üzerine döktü. Bulut, daha sonra Yılmaz'ı ateşe verdi. Alevler içinde kalan Yılmaz'ın çığlıklarını duyan komşuları, alevleri söndürdü. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Yılmaz, İzmir Bozyaka Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eşini yakarak öldürdüğü iddia edilen şahıs hakim karşısında - Son Dakika

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