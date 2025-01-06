Eşinin cesedini bagajında taşırken yakalandı, cinayet anı sonrasında çekilen görüntü ortaya çıktı

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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayan ve bir süre kaçtıktan sonra yakalanan otomobilin bagajında, sürücü Engin Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Çelik'in cesedi bulundu. Engin Çelik'in cinayeti Eyüpsultan ilçesinde işlediği ve eşinin cesedini otomobilin bagajına koyduktan sonra Sultangazi'de yakalandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Cinayet anını gören çevredeki bir kişinin cep telefonu ile çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, sürücü kapısı açık olan aracın dışında Engin Çelik'in elinde tabanca ile dolaştığı ve cep telefonuyla konuştuğu görülüyor. Görüntüyü çeken kişi ise kayıtta, araç sürücüsünün tabanca ile öldürüldüğünü söylüyor.