Eşinin boşanma dilekçesi yazdırdığı arzuhalciyi kurşunlattı - Son Dakika
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Eşinin boşanma dilekçesi yazdırdığı arzuhalciyi kurşunlattı

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Konya'da eşiyle boşanma aşamasında olan bir şahıs, eşinin dava dilekçesi yazdırdığı arzuhalciyi arkadaşlarına kurşunlattı. Arkadaşlarıyla beraber gözaltına alınan şahıs kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Namusunu bilmeyen kendini bilmez" dedi.

12.02.2025 10:29
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Konya'nın merkez Karatay ilçesinde dün gece saat 05.00 sıralarında dehşet yaşandı. Akabe Mahallesi Şehit Furkan Doğan Caddesi'nde adliye yakınlarındaki bir plazanın zemin katında bulunan H.K'ye ait arzuhalcinin kurşunlandığı ihbarı üzerine, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

3 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi. Dilekçeyi yazdıran M.C.'nin eşi ve olayın azmettiricisi İsmail C, silahı ateşleyen arkadaşı İsmail A. ve olaya karışan Mustafa El S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

"ARZUHALCİ ARKADAŞIMIN EŞİNE YAKINLIK GÖSTERMİŞ"

Burada ilk ifadesi alınan silahı ateşleyen İsmail A., "Boşanma davası ile ilgili İsmail C. arkadaşımın aleyhinde eşi M.C. dilekçe yazdırmış. Arzuhalci boşanma aşamasında olan arkadaşımın eşi M.C.'ye yakınlık göstermesi nedeniyle İsmail C., kıskançlık duymuş, bize olayı anlattı. Ben de ruhsatsız tabancamı yanıma aldım, 3 arkadaş bu iş yerine gittik. İsmail C. araçta kaldı, ben de Mustafa El S. ile beraber iş yerine 3 el ateş ettim. Daha sonra olay yerinden kaçtık." dediği öğrenildi.

"NAMUSUNU BİLMEYEN KENDİNİ BİLMEZ"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Numune Hastanesine getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden boşanma aşamasındaki eşinin dilekçe yazdırdığı arzuhalciyi arkadaşlarına kurşunlatan İsmail C.'nin kendini görüntüleyen gazetecilere, "Namusunu bilmeyen kendini bilmez" dedi. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edilecek.

Eşinin boşanma dilekçesi yazdırdığı arzuhalciyi kurşunlattı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşinin boşanma dilekçesi yazdırdığı arzuhalciyi kurşunlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Nazife:
    kadın bununla evlenmekle hata yapmış farkına varmış bosanmak istemiş arzuhalcinin ne günahı var gün yüzü görmemeli. 11 1 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Vay salak vay adamın ne kabahati var asıl suçlu A4 kağıdı getiren kağıt fabrikası esas fabrikayı havaya ucurmasi gerekirdi kağıt gelmeseydi arzuhal için dilekçeyi yazamazdi 7 0 Yanıtla
  • ayşe onat:
    eeee sana soruyorum o zaman sen kendini nasıl bilirsin diye.yaptığın işin neresinden tutarsan yanmazsın diye. adam kelimesi insan olmayla ilgilidir. sizlerin ilk aklınıza gelenle ilgisi yoktur. arkadaşlar kadın erkeğe ,erkek kadına emanettir. kimse kimsenin malı değildir. malın da mülkün de sahibi Allah tır.anladııın. 3 0 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    namus bilene bak komedi valla 0 0 Yanıtla
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