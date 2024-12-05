Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandıktan Sonra Tahliye Edildi - Son Dakika
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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandıktan Sonra Tahliye Edildi

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Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada yaptığı seçimle ilgili paylaşımlar nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Mahruki'nin avukatları, tutukluluğa itiraz etmiş ancak itiraz reddedilmişti. Üst mahkeme, Mahruki'nin itirazını kabul ederek tahliyesine karar verdi.

05.12.2024 17:52
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Sosyal medya hesabından elektronik seçime ilişkin yaptığı paylaşımlar nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan eski Arama Kurtarma Derneği Başkanı (AKUT) Nasuh Mahruki, tahliye edildi.

Üst mahkeme eski Mahruki'nin itirazını kabul ederek tahliyesine karar verdi. Öte yandan Mahruki hakkında açılan davanın ilk duruşması 26 Aralık'ta görülecek.

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tahliye edildi

NE OLMUŞTU?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in ABD seçimleri sonrası elektronik oylama konusundaki açıklamalarını sosyal medyadan eleştiren ve hakkında 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılan AKUT kurucularından Nasuh Mahruki çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Avukatları Mahruki'nin tutukluluğuna itiraz dilekçesi sunmuş, mahkeme bunu reddetmişti.

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandıktan Sonra Tahliye Edildi

Nasuh Mahruki, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Akut, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandıktan Sonra Tahliye Edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Baris Zorlu:
    yanıltıcı bilgi kime göre neye göre adam YSK ya güvenmiyorum dedi diye içeri atıldı çunki birilerinde korku dağları sardi 1 0 Yanıtla
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