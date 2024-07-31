Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu, anneannesini vurarak öldürdü
ANKARA - Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi Meneviş Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i tabancayla vurdu. Abdüllatif Şener'in kayınvalidesi olduğu öğrenilen Leyla Çetiner hayatını kaybetti.
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