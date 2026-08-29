Eski Bakan Şahin'den İfadesine Başvurulacak
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesi alınacak.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Soruşturma kapsamında, Şahin adına tahsisli olduğu belirlenen aracın, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Eski Bakan Şahin'den İfadesine Başvurulacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?