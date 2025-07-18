Eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu İçin Tören Düzenlendi

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden eski Bitlis Valisi ve Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde tören düzenlendi. Karaömeroğlu'nun cenazesi, törenin ardından Ankara'ya uğurlandı.

Ailesiyle seyahat ederken Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu (55), kaldırıldığı Kangal Devlet Hastanesi'nden sevk edildiği Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde yoğun bakıma alınmıştı. Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Karaömeroğlu için hastane önünde tören düzenlendi. Törene Karaömeroğlu'nun ailesinin yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, askeri erkan, emniyet mensupları ve il protokolü katıldı.

Karaömeroğlu'nun naaşı, törenin ardından defnedilmek üzere Ankara'ya uğurlandı. Erol Karaömeroğlu için 19 Temmuz Cumartesi günü İçişleri Bakanlığı'nda tören düzenlenecek. Karaömeroğlu'nun cenazesi, Kocatepe Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - SİVAS