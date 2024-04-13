Boksör, eşine sarkıntılık eden arkadaşını öldürüp mezarlığa bıraktı

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İstanbul Pendik'te eski boksör Engin Karanlık, dini nikahlı eşine sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü arkadaşı İkrami Güler (60)'i döverek öldürdü. Karanlık, Uzan'la birlikte Güler'in cesedini mezarlığa bırakıp kaçtı. İki şüpheli de yakalandı.

YUMRUKLA SALDIRDI

11 Nisan Perşembe günü saat 02.00 sıralarında Doğu Mahallesi'nde iddiaya göre, Engin Karanlık, dini nikahlı eşi Selda Uzan ve İkrami Güler'le birlikte alkol almak için eve geldiler. Bir süre evde oturduktan sonra Engin Karanlık lavaboya gitti. İddiaya göre, lavobadayken Güler'in Selda Uzan'a sarkıntılık yaptığını duyduğunu öne süren Karanlık, Güler'i konuşmak için kapıya davet etti.

Burada ikili arasında yaşanan tartışma sonrasında Engin Karanlık, İkrami Güler'i yumrukla saldırdı. Güler aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. Bir süre sonra yerde hareketsiz yatan Güler'i, Engin Karanlık Uzan'la birlikte evlerinin yakınında olan mezarlığa bırakıp kaçtı.

MEZARLIKTA GÖRENLER İHBAR ETTİ

Sabah saatlerinde mezarlıkta hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekiler polise ihbarda bulundu. Mezarlığa gelen sağlık ekipleri, İkrami Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

EVDE YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli Engin Karanlık evinde yakalandı. Karanlık, Selda Uzun ile birlikte gözaltına alındı.

Mahalle sakini Fatih Aydın, "Saat 02.00 sıralarında bağırışma sesleri duydum. Kadın heralde cinnet geçiriyor sandım. Daha sonra o ses kesildi. Başka bir şey duymadım. Sabah emniyet geldi. İnceleme yaptı. Boksçu gelmiş döverek öldürmüş, başka bir şey duymadım" dedi.