İzmir'de kooperatiflere ilişkin 'zimmet' soruşturması: Soyer ve Aslanoğlu tutuklandı

30.12.2025 08:08  Güncelleme: 08:10
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen zimmet soruşturması kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine yapılan operasyonla tutuklamalar gerçekleşti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik yürütülen "zimmet" soruşturma kapsamında, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

OPERASYON, MALİ SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLDÜ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi üyelerinin mağdur edildiği ve kooperatif işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine operasyon başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Aralık tarihinde düzenlenen operasyonda, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile kooperatif ve taşeron firma yetkilileri gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 29 Aralık sabahı adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler hakkında karar verildi.

5 TUTUKLAMA, 6 ADLİ KONTROL

Mahkeme; eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile iş insanları Burak Bakır ve Yıldırım Kuruoğulları'nın tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer şüpheliler M.B., K.M., A.D., Y.E., D.Ç. ve E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İZBETON'a yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan kooperatif davasında tutuklu bulunan Soyer ve Kaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tunç Soyer, Örnekköy, 3-sayfa, İzmir, Son Dakika

