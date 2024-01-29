Eski kız arkadaşını öldüren şüpheli: Kapıya vurunca \'gitsin\' diye 2 el ateş ettim

Ankara'da 44 yaşındaki Ayşegül Çınar'ı av tüfeği ile öldüren eski erkek arkadaşı M.A. ifadesinde, "O akşam Ayşegül kapıma geldi. Ayşegül'ün yanında 2 kişi daha vardı, gelenleri tanımıyorum. Ayşegül, kapıya vurunca ben de 'gitsin' diye kapıyı araladım ve aradan 2 el ateş ettim" dedi.

"KADINA KARŞI KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Çankaya Yaşamkent Mahallesi'nde 26 Ocak'ta, M.A., yanında 2 kişi ile evine gelen eski kız arkadaşı Ayşegül Çınar'a av tüfeği ile ateş etti. Çınar, olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kadın Konya'da toprağa verilirken, olayın ardından kaçan M.A., Sincan'da saklandığı gecekonduda polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.Olayda kullandığı silah ise kaçarken attığı çevre yolunun kenarında bulundu.

"KAPIMDAN GİTSİN DİYE ATEŞ ETTİM" SAVUNMASI

M.A.'nın savcılıkta verdiği ifade hayrete düşürdü. Şüpheli, Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi olduğunu söyleyerek, "O akşam Ayşegül kapıma geldi. Ayşegül'ün yanında 2 kişi daha vardı, gelenleri tanımıyorum. Ayşegül, kapıya vurunca ben de 'gitsin' diye kapıyı araladım ve aradan 2 el ateş ettim. Kurşunlardan biri Ayşegül'e denk gelmiş. Benim öldürmek gibi bir amacım yoktu. Korkutmak ve 'kapımdan gitsin' diye ateş ettim. Pişmanım" dedi.