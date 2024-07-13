Eski Kızılay Başkanı'nın kızı motosiklete çarptı: Kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Eski Kızılay Başkanı'nın kızı tarafından yapılan trafik kazasında, 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı ve olayın nasıl gerçekleştiği net bir şekilde görülebiliyor.
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13.07.2024 19:09:38. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Kızılay Başkanı'nın kızı motosiklete çarptı: Kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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