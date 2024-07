3.Sayfa

"Eski model makine sattı" deyip cinayet işlemişti, müebbet ve 12 yıla kadar hapsi isteniyor

KOCAELİ - Kocaeli'de kendisine eski model makine satarak zarar uğrattığını ileri sürdüğü makine mühendisini ofisinde öldüren sanık hakkında verilen mütalaada kasten öldürme suçundan müebbet ve 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık savunmasında aileden özür dileyerek pişman olduğunu söyledi.

Güney Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan tekstil atölyesinde 21 Eylül 2022'de meydana gelen olayda Fırat C. (30), ağabeyi Rojhat C. ile birlikte Savaş Taş'ın iş yerine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmada Savaş Taş silahla vurularak ağır yaralandı. Savaş Taş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tekstil atölyesinde çalışan İlter Kılıç da ayaklarına gelen kurşunla yaralandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Fırat C. tutuklandı, abisi Rojhat C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Whatsapp görüşmelerinden sanıkların oğlumu öldürmeye karar verdikleri anlaşılmaktadır"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Fırat C., taraf avukatları ve Savaş Taş'ın ailesi katıldı. Tutuksuz sanık Rojhat C. ise duruşmaya katılmadı. Sanıklardan şikayetçi olan maktulün babası Aydın Taş, "Whatsapp görüşmelerinden sanıkların oğlumu öldürmeye karar verdikleri anlaşılmaktadır. Ayrıca oğlumu öldürdükten sonra, 'Biz öldürme işini hallettik, elhamdülillah' diye mesajları vardır. Bu durum kolluk görevlilerince whatsapp görüşmelerinden tespit edilmiştir. Oğlum haksız yere öldürüldü. Eğer dedikleri gibi makineden dolayı sıkıntı olsaydı mahkemeye tazminat davası açabilirlerdi. Sanıklar bizi mağdur etti. Sanık Fırat ve Rojhat'ın müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

"'Bize ya ham madde verin ya da aldığımız ham madde için bize kefil olun' dediler"

Sanıkların en ağır cezayı almasını isteyen maktulün eşi Pınar Taş, "Fırat ve ailesi teşvikten yararlanmak için 7-8 yaşında ikinci el makine istedi. Eşim bunu karşıladı. Makinelerden kaynaklı olarak kendilerine herhangi borcumuz yoktur. Kendileri borçlanma nedeniyle, 'Bize ya ham madde verin ya da aldığımız ham madde için bize kefil olun' dediler. Eşim bunu kabul etmediği için olayı gerçekleştirdiler. Olay günü eşim, sanıklara; 'Azerbaycan'dan misafirlerim gelecek, bugün müsait değilim' dedi ancak sanıklar emri vaki konuşmalarda bulunarak işlerinin hemen halledilmesini istedi. Eşim Fırat'a yumruk atmadı. İlk olayı başlatan Rojhat'tı. 2 kardeş eşime saldırdılar. Zar zor onları ofisten çıkardık. Fırat arabaya binerken sinkaflı küfür etti. Rojhat bu sırada kardeşini arabaya doğru götürdü. Hatta Rojhat eşime karşı, 'Hazırlığını yap' diye söyledi. Bizim dışarı çıkmanızla sanığın ateş etmesi bir oldu" şeklinde konuştu.

"2019 model makine verdiğini söyledi ancak makinalar 1995 modelmiş"

Tutuklu sanık Fırat C. ise savunmasında, "Savaş'ın tutum ve davranışları ticari olarak bizi zarara uğrattı. Ayrıca ikinci el vermiş olduğu makinaların vaat ettiği model değil daha düşük model olduğunu tespit ettim. 2019 model makine verdiğini söyledi ancak makinalar 1995 modelmiş. Makinalar hatalı mal çıkarmaya başladı. Savaş'a bu durumu iletmemize rağmen benim mağduriyetimi gideremedi. Benim kendisini öldürme gibi bir niyetim de olmadı. Olay günü karşılıksız çıkan çekimin düzeltme hakkını kullanmak ve makinalar hakkında konuşmak için ofisine gittim. Mağduriyetimi gidermeye ilişkin herhangi bir şey söylemedi. İlk önce Savaş bana, sonra abime vurdu bana vurduktan sonra ben de kendisine vurdum. Abimin Savaş'a vurup vurmadığını hatırlamıyorum. Bana küfür ettikten sonra kendisine küfür etmiş olabilirim. Savaş'ı tehdit ettiğimi hatırlıyorum. Arabaya binip gideceğimiz sırada kundaktaki bebeğime küfür etti. Bende bunun üzerine tabancayı çıkartarak hedef gözetmeden 3-4 el ateş ettim. Sonrasında bir iki basamak kendisini takip ettim Ben Savaş'ın yüzünden perişan oldum, ekonomik dar boğaza girdim. Ailesinden özür diliyorum. Savaş'ın ailesine karşı herhangi bir namussuzluğum olmamıştır. Bu hususun da gözetilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Müebbet ve 12 yıla kadar hapis talebi

Savcı mütalaasında, Fırat C.'nin Savaş Taş'a karşı işlemiş olduğu "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "Tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis, "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis, ruhsatsız silah bulundurma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ayrıca İlter Kılıç'ında kurşunla yaralanmasına ilişkin Fırat C.'ye yönelik "Silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edildi. Tutuksuz sanık Rojhat C. hakkında ise Savaş Taş'a karşı işlemiş olduğu darp sebebiyle 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.