Eski ortağının iş yerini bastı, kırılmadık eşya bırakmadı - Son Dakika
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Eski ortağının iş yerini bastı, kırılmadık eşya bırakmadı

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Burdur'da eski ortağı ve akrabasının iş yerini sopayla basan bir kişi camı çerçeveyi aşağıya indirip marketin içini talan etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs iş yeri sahibi şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı. Olay dün akşam saatlerinde Burdur merkez Yeni Mahalle Seymen Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayide meydana geldi.

16.04.2024 14:29
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Eski ortağının iş yerini bastı, kırılmadık eşya bırakmadı

BURDUR - Burdur'da eski ortağı ve akrabasının iş yerini sopayla basan bir kişi camı çerçeveyi aşağıya indirip marketin içini talan etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs iş yeri sahibi şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

Olay dün akşam saatlerinde Burdur merkez Yeni Mahalle Seymen Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.A.'nın işlettiği tekel bayine elinde sopa ile gelen eski ortağı ve akrabası Ü.D. önce iş yerinin camlarını kırıp daha sonra içeride bulunan reyonları dağıtarak marketi talan edip olay yerinden ayrıldı. İş yeri sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemelerin ardından Ü.D.'yi tekel bayine yakın bir sokakta yakalayarak gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Burada her iki tarafın da ifadesini alınırken iş yeri sahibi E.A.'nın Ü.D.'den şikayetçi olmaması nedeniyle Ü.D. serbest bırakıldı. Savaş alanına dönen tekel bayinin içerisi ise E.A.'nın yakınları tarafından temizlendi.

Eski ortağının iş yerini bastı, kırılmadık eşya bırakmadı
Kaynak: İHA

Burdur, Saldırı, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski ortağının iş yerini bastı, kırılmadık eşya bırakmadı - Son Dakika

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