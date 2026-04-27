Eski sevgili evini bastı, binayı taşlayarak etrafa ateş etti; o anlar kamerada

27.04.2026 13:46
Esenyurt'ta bir adam, eski sevgilisinin evini basarak mahalleyi birbirine kattı.

Esenyurt'ta bir adam, eski sevgilisinin evini basarak mahalleyi birbirine kattı. Uzun süre kadının evine taş atan şahıs, mahallelinin tepkisinin ardından koşarak kaçtı. Kısa bir süre sonra silahla tekrardan olay yerine gelen şahıs bu seferde defalarca etrafa ateş etti. Olayın ardından sinir krizi geçiren kadın ise komşularına "Bana bir tane bıçak ver" diyerek bağırdı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir adam, kendisinden ayrılmasını kabul edemediği eski sevgilisinin evini bastı. Uzun süre sokakta bağırarak aşağı inmesini isteyen şahıs ardından ise taş atarak camını kırmaya çalıştı. Binanın dış cephesi ve çevredeki arabaların zarar görmedi üzerine ise komşular adama bağırmaya başladı. Ardından komşuların sokağa inmesi üzerine adam olay yerinden kaçarken durum polise haber verildi. Kısa bir süre sonra tekrardan takıntılı sevgili bu seferde silahla ateş etmeye başladı. Defalarca etrafa ateş eden şahıs olayın ardından bir arabaya binerken, kadın ise sinir krizi geçirdi. Sokakta polisin gelmesini bekleyen kadın komşularına "Bana bıçak verin" diyerek bağırdı. Polisin gelmesiyle son bulan olayda ise eski sevgilinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Aracı zarar gören mahalle sakini Yaşar Çelik, "Evde oturuyordum, ses geldi. Baktığımda bir adam evleri, arabaları taşlıyordu. Ben bağırınca adam koşarak kaçmaya başladı. Hemen polise haber verdik, karakola gittik. Adam tekrardan gelerek bu seferde etrafa ateş etmiş. Bir komşumuz uyuyordu, evinin camına isabet etmiş mermilerden birisi. Korkuyoruz, insanın oturduğu sokakta böyle bir şey olması gerçekten korkutucu. Tüm sokaktakiler korkuyor. Komşumuzun eski erkek arkadaşıymış, ayrılmışlar. Bu nedenle de böyle bir şey yapmış. Kadın karakola giderken korkudan titriyordu, 'Beni öldürecek bu' diyordu" diyerek yaşananları anlattı.

Evine mermi isabet eden bir mahalle sakini ise, "Yatıyordum, bir ses duydum. Adam cama ateş etmiş, cam kırıldı. Olayın ardından ise arabasına binerek kaçtı. Millet adamı yakalamaya çalıştı fakat adamı yakalayamadılar. Polisler geldi sormasında inceleme yaptılar. Nasıl korkmayalım böyle bir durumda. Evimde çocuklarım var, adam evi kurşunladı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

