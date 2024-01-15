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Eski sevgilisine kimyasal madde ile saldıran sanık hakkında karar: 20 yıl hapsine hükmedildi - Son Dakika
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Eski sevgilisine kimyasal madde ile saldıran sanık hakkında karar: 20 yıl hapsine hükmedildi

Avcılar'da saplantılı şekilde aşık olduğu Yasemin Uzunçelebi'nin başından aşağı kimyasal madde dökerek yüzündeki organların erimesine sebep olan Mehmet Yıldız hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanık Yıldız'ın 20 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık son savunmasında 'Böyle olacağını gerçekten bilmiyordum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum' dedi.

Eski sevgilisine kimyasal madde ile saldıran sanık hakkında karar: 20 yıl hapsine hükmedildi
15.01.2024 - 19:41,
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Avcılar'da saplantılı şekilde aşık olduğu Yasemin Uzunçelebi'nin başından aşağı kimyasal madde dökerek yüzündeki organların erimesine sebep olan sanık hakkında karar açıklandı. Mahkeme, sanığın 20 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Avcılar Merkez Mahallesi'nde 5 Ekim 2021'de meydana gelen olayda Mehmet Yıldız (31), saplantılı bir şekilde aşık olduğu Yasemin Uzunçelebi'yi (43) aşkına karşılık bulamayınca tehdit etmiş, daha sonra kadının evine gece saatlerinde gizlice girerek üzerine kimyasal madde döküp kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan kadının yüzünün ve vücudundaki bazı kısımların kemiklerine kadar eridiği ve yüzündeki organlarını kullanamaz hale geldiği belirlenmişti. Uzunçelebi, 5 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından hastanede yapılacak bir tedavi kalmamasından dolayı taburcu edilerek yaşamına devam ederken, sanık Mehmet Yıldız'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Yıldız hazır bulunurken, duruşmaya taraf avukatları da katıldı. Duruşmada cumhuriyet savcısı, bir önceki celse verdiği mütaalasını tekrar ettiğini söyledi.

Son sözü sorulan sanık Mehmet Yıldız ise, "Ben mağduru bataklığın içerisinden çıkartıp kurtardım. Ona düzenli olarak 40-50 bin gibi yüksek miktarlarda para gönderiyordum. Ben mağdurun biriyle birlikte çekilmiş uygunsuz fotoğraflarını gördüm. Mağdura sorduğumda benim paramın kalmadığını, fotoğrafı çektirdiği kişiyle birlikte olduğunu söyledi. Bana kalkıp çakmak fırlattı, saldırdı. Ben de kombinin altında duran tası almak için yatak odasından çıktım. Tas çok uzun süredir orada duruyordu. Ben içinde ne olduğunu bilmiyordum. Mağdur peşimden gelip bana saldırıyordu. Kombinin altında duran tası alıp mağdura fırlattım. Ben böyle olacağını bilmiyordum. Fark ettikten sonra elimden geleni yapmaya çalıştım. Peçete ile yüzünü gözünü sildim. Banyoda yıkamaya çalıştım. Sonra da panik olup çıktım. Polise, sağlık ekiplerine, itfaiyeye haber verdim. Böyle olacağını gerçekten bilmiyordum. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Sanığın son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Yıldız'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın suçtan pişman olduğu yönünde olumlu bir kanaat oluşmaması nedeniyle cezada indirim uygulamadı.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Yıldız'ın Yasemin Uzunçelebi'nin sevgilisi olduğu ve olay tarihinde müştekiyi öldürmek amacıyla canavarca hisle yakıcı ve yanıcı nitelikteki kimyasal maddeyi müşteki kadına fırlattığı kaydedilmişti. Uzunçelebi'nin kimyasal maddeli saldırının ardından vücudunda hayati tehlike oluşturacak nitelikte birçok yanık oluştuğu kaydedilen iddianamede, "Müştekinin söz konusu eylem sonucu kaldırıldığı hastanede hayati tehlikesi devam eder nitelikte yoğun bakımda bulunduğu ve ifadesinin alınamadığı" belirtilmişti. Yıldız hakkında 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eski sevgilisine kimyasal madde ile saldıran sanık hakkında karar: 20 yıl hapsine hükmedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski sevgilisine kimyasal madde ile saldıran sanık hakkında karar: 20 yıl hapsine hükmedildi - Son Dakika
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