Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış - Son Dakika
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Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış

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Eski TBMM başkanvekillerinden Ahmet Fehmi Işıklar'ın oğlu Can Işıklar'ın annesini öldürdüğü olayın nedeni belli oldu. Olay günü katil zanlısının sabah 5'te eve geldiği ve kardeşleriyle tartıştığı sesleri duyan anne Gülay Işıklar'ın uyandığı, oğlu ile ''Neden sabah 5'te eve geliyorsun?'' diye tartıştığı, tartışma sırasında Can Işıklar'ın annesini vurduğu ortaya çıktı.

22.04.2025 08:32
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Eski milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın (85) eşi Gülay Işıklar (54), oğlu Can Işıklar (28) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi'nde meydana gelen olayda, eski TBMM başkanvekillerinden evli, 6 çocuk babası 85 yaşındaki Fehmi Işıklar'ın oğlu Can Işıklar, annesi Gülay Işıklar'a tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülay Işıklar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Can Işıklar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Can Işıklar'ın ifadesinde olay sırasında annesi ile tartıştığı, masa üzerindeki tabancayı almaya çalışırken, yaşanan arbede sırasında silahın yanlışlıkla ateş aldığını söylediği öğrenildi.

Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış

ZANLI TUTUKLANDI

Can Işıklar, çıkarıldığı hâkimlikte 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak İzmir Şakran Cezaevi'ne gönderildi.

SABAHA KARŞI 5'TE GELDİ

Can Işıklar'ın olaydan bir gün önce alkollü şekilde kaza yaptığı için ailesi ile arasının açık olduğu, olay günü alkollü şekilde sabaha karşı 5'te eve gelince kardeşleri Fırat ve Dicle ile tartıştığı öğrenildi.

CİNAYETİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Sesleri duyan anne Gülay Işıklar'ın uyandığı, oğlu ile "Neden sabah 5'te eve geliyorsun?" diye tartıştığı, tartışma sırasında Can Işıklar'ın annesini vurduğu ortaya çıktı.

Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
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3-sayfa, Gülay, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ali Kublay:
    Adam haklı bir annenin böyle soru sormaya hakkı mi var bireylerin özgürlüğü diye bir şey var hafifletici sebebten yararı yedi yıl nokta 1 23 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Ki atasözü derki alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste Allah kimseye yaşatmasın 21 2 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu:
    Saat 05 te eve gel masanın üstünde silah geç onları yutmazlar 15 3 Yanıtla
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