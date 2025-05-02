Eski Türkiye güzeli ölümden döndü! Hastane odasından korkutan paylaşım - Son Dakika
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Eski Türkiye güzeli ölümden döndü! Hastane odasından korkutan paylaşım

Eski Türkiye güzeli ölümden döndü! Hastane odasından korkutan paylaşım

Bir dönem güzellik yarışmalarıyla tanınan Senem Kuyucuoğlu, evinde çıkan yangınla ölümden döndü. Gece saatlerinde elektrikli sobanın tutuşması sonucu çıkan yangın, uykuda yakalanan Kuyucuoğlu'nu büyük bir facianın eşiğine getirdi. Sosyal medya hesabından yaşadığı korku dolu anları paylaşan eski manken, uyanmasının bir mucize olduğunu belirtti.

02.05.2025 16:47
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Bir dönemin en gözde mankenlerinden, Miss Turkey 2009 ikincisi ve Türkiye'yi Kâinat Güzellik Yarışmasında temsil eden Senem Kuyucuoğlu, geçirdiği ev kazasıyla gündeme geldi.

Eski Türkiye Güzeli ölümden döndü! Hastane odasından korkutan paylaşım

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini endişelendiren Kuyucuoğlu, evde çıkan yangın sonucu vücudunun yandığını duyurdu.

Eski Türkiye güzeli ölümden döndü! Hastane odasından korkutan paylaşım

Gece uykudayken elektrikli sobanın alev alması sonucu yangın tehlikesiyle karşı karşıya kalan Senem Kuyucuoğlu, mucizevi bir şekilde kurtuldu. Yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle paylaştı: "Bu yıl, bir yanmadığım kalmıştı o da oldu, çok şükür. Ben uyurken elektrik sobası tutuşmuş... O saatte uyanmam mucize" dedi.

Eski Türkiye Güzeli ölümden döndü! Hastane odasından korkutan paylaşım

Yangında vücudunun çeşitli yerlerinden yanıklar alan Kuyucuoğlu'nun, hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Son Dakika 3.Sayfa Eski Türkiye güzeli ölümden döndü! Hastane odasından korkutan paylaşım - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • F Kingsman:
    Kainatta güzel mi kalmamış ozamanlar..¿¿ 3 0 Yanıtla
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