Eskişehir\'de 0.61 promil alkollü sürücüye 25 bin TL ceza, ehliyetine 6 ay el konuldu

Eskişehir'de trafik ekiplerinin denetiminde 0.61 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, "İlk defa ceza yiyorum, bende bir şey yok ki belki araba da parfüm kokuyordu" demesi şaşırttı.

Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen uygulama sırasında, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 34 AYS 030 plakalı aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücü M.Ü.'nün 0.61 promil alkollü olduğu belirlendi.

"Hiç araba kullanamayacak mıyım"

Yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye 25 bin TL idari para cezası kesilirken, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu. Karar karşısında şoke olan M.Ü., "Hiç araba kullanamayacak mıyım? Trafik ve jandarmada da geçerli sanırım. El insaf ya kurban olayım. İlk defa ceza yiyorum. Ben de bir şey yok ki belki araba da parfüm kokuyordu" diyerek duruma tepki gösterdi.