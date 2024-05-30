Eskişehir'de 10 Yıl Önce Tabancayla Vurulan Tır Şoförü Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Eskişehir'de 10 Yıl Önce Tabancayla Vurulan Tır Şoförü Davası Devam Ediyor

Eskişehir\'de 10 Yıl Önce Tabancayla Vurulan Tır Şoförü Davası Devam Ediyor

Eskişehir'de 10 yıl önce tabancayla vurulan tır şoförü Cem Sarıkan'ın ölümüne ilişkin görülen davada 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davada, katil zanlısı Ali Ç.'ye verilen ceza Yargıtay tarafından bozuldu ve tekrar beraat kararı verildi. Ancak, güvenlik kamerası görüntüleri ve delillerin tekrar incelenmesi sonucunda Ali Ç.'nin katil zanlısı olduğu tespit edildi ve yeni bir iddianame hazırlandı. Davanın son duruşması 18 Temmuz'a ertelendi.

30.05.2024 17:19
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Eskişehir'de 10 yıl önce tabancayla 3 yerinden vurulan tır şoförü Cem Sarıkan'ın ölümüne ilişkin görülen davada 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Odunpazarı İlçesi 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Taşıyıcılar Kooperatifi'nin mescidinde 17 Ocak 2014'te meydana gelen olayda, 2 çocuk babası 35 yaşındaki Cem Sarıkan, vücudunun 3 yerinden tabancayla vurularak öldürülmüş şekilde bulundu. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucunda katil zanlısı Ali Ç. ve azmettiricisi olduğu değerlendirilen Beytullah Ö. yakalandı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan yargılama sürecin 5 yıl boyunca devam etti. Kararın çıkmamasından dolayı 2019 yılında cezaevinden tahliye edilen Ali Ç. hakkında mahkeme heyeti, 'Kasten Öldürme' suçundan 25 yıl 10 ay hapis cezasına hükmetti. Cezası kesinleşen Ali Ç., tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi. Azmettirici olduğu gerekçesi ile yargılanan Beytullah Ö. ise beraat etti.

Tutuklu sanık Ali Ç.'nin avukatı tarafından yapılan itiraz sonucunda karar, Yargıtay tarafından bozularak yerel mahkemeye geri gönderildi. 2020 yılında tekrar başlayan yargılama sonucunda mahkeme heyeti, daha önce hakkında 25 yıl 10 ay hapis cezası verdiği Ali Ç.'ye, 'delil yetersizliği' nedeniyle beraat kararı verdi.

Cem Sarıkan'ın mescitte öldürülmesiyle ilgili sanık kalmamasından dolayı Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gerçek failin ya da faillerin bulunması için Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Başlatılan soruşturmayla birlikte güvenlik kamerası görüntüleri ve deliller tekrar incelemeye alındı. İncelemelerin ardından 'delil yetersizliği' nedeniyle hakkında beraat kararı verilen Ali Ç.'nin katil zanlısı olduğu tespit edilerek tekrar iddianame hazırlandı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya hakkında yakalama kararı çıkarılan cinayet sanığı Ali Ç. katılmazken, azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Beytullah Ö. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Beytullah Ö., hakkındaki iddiaları reddederek, "Burada mağdur olan benim. İyice perişan oldum. Diğer sanığı azmettirdiğime ilişkin iddiaları kabul etmiyorum. Cezaevinde sağlık sorunlarım başlamıştır. Tutukluluk halinin devamına karar verilmesi halinde diğer duruşmaya SEGBİS ile katılmayı talep ederim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Cumhuriyet savcısı sanık Beytullah Ö.'nün tutukluluk halinin devam etmesiyle sonraki duruşmaya SEGBİS ile katılmasına, tutuksuz sanık Ali Ç. hakkında bulunan yurt dışına çıkış yasağı ve yakalama kararının devamına ve karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti. Duruşmanın, 18 Temmuz'a ertelenmesine karar verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 10 Yıl Önce Tabancayla Vurulan Tır Şoförü Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 10 Yıl Önce Tabancayla Vurulan Tır Şoförü Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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