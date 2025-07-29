Eskişehir'de 114 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda aranması bulunan 114 şahsın yakalandığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 21-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında 168 uygulama noktasında bin 428 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; 5 yıla kadar aranan 34 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 10 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranan 7 şahıs ile çeşitli suçlardan aranan 63 şahıs olmak üzere toplam 114 şahsın yakalandığı açıklandı. - ESKİŞEHİR