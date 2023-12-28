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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden 180 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden 180 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, toplamda 180 bin liralık ziynet eşyası çalma olayıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı. Odunpazarı İlçesi'nde gerçekleşen 50 bin TL değerindeki hırsızlık ve 14 Aralık'ta gerçekleşen 130 bin TL değerindeki hırsızlık olaylarına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda şüpheliler ikametlerinde yakalandı ve tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü\'nden 180 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
28.12.2023 - 15:34,
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalar çerçevesinde, toplamda 180 bin liralık ziynet eşyasının çalındığı olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı İlçesi'nde 27-28 Kasım'da gerçekleştiği değerlendirilen 50 bin TL değerindeki ziynet eşyası hırsızlığı ve 14 Aralık'ta gerçekleşen 130 bin TL değerindeki ziynet eşyası hırsızlığı olaylarıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çalışmalar başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarıyla ilgili 3 şahıs polis ekipleri tarafından ikametlerinde yakalandı. Şahısların geçtiğimiz gün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Odunpazarı, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden 180 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden 180 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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