Eskişehir'de 191 Aranan Şahıs Yakalandı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 191 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslarla ilgili çalışma yapıldı. İl genelinde 20-27 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, 180 uygulama noktasında bin 532 personel görevlendirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 120 şahıs, 5 yıla kadar aranan 57 şahıs, 5 ila 10 yıla kadar aranan 9 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranan 5 şahıs olmak üzere toplam 191 şahsın yakalandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR