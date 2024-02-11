Eskişehir'de 29 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 29 şüpheli yakalandı

Eskişehir\'de 29 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, aranma kaydı bulunan 29 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda ayrıca silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, trafik ihlallerine ise para cezası kesildi.

11.02.2024 11:15
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Eskişehir'de polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, 2 bin 679 şahıs sorgulanırken aranma kaydı bulunan 29 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce 'Türkiye Geneli Aranan Şahıslar Uygulaması' çerçevesinde hırsızlık ve dolandırıcılık suçları başta olmak üzere kent merkezinde ve ilçelerde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, 2 bin 679 şahıs sorgulanırken aralarında farklı sürelerde hapis cezası bulunan 11 şüphelinin de olduğu aranma kaydı bulunan toplam 29 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yakalandığı çalışmalarda aypılan aramalarda, 2 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet fişek ve 20 gram metamfetaminin ele geçirildi. Ayrıca çalışmalarda, 302 araç sorgulanırken, kusurlu bulunan 27 araca toplamda 106 bin 802 TL para cezası kesildi.

Çalışmalarda yakalanan 29 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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