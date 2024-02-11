Eskişehir\'de 3.5 Milyon TL Değerinde Kaçak Ürün Ele Geçirildi, 18 Şüpheli Yakalandı

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Eskişehir'de polis ekiplerince kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik yapılan çalışma neticesinde piyasa değeri 3 milyon 500 bin Türk Lirası olan kaçak ürün ele geçirilirken 18 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacı ile merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilen ve ülkeye yasadışı yollardan sokulan kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 8 iş yeri, 2 ikamet, 2 araç ve 1 depoda yapılan aramalarda, 157 bin 500 dal sarılmış sigara, 8 bin 800 dal bandrolsüz boş makaron, bin 955 paket gümrük kaçağı sigara, bin 278 mükerrer kullanım amaçlı kesilmiş bandrol, 849 kilogram kıyılmış tütün, 590 cinsel içerikli ürün, 535 sahte alkol kiti, 471 litre sahte/kaçak alkol, 340 elektronik sigara, 311 gümrük kaçağı emtia ürün ve 23 gümrük kaçağı cep telefonu geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin yaklaşık piyasa değerinin 3 milyon 500 bin TL olduğu öğrenildi.

Çalışmalar neticesinde 18 şüphelinin yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR