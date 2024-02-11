Eskişehir'de 3.5 Milyon TL Değerinde Kaçak Ürün Ele Geçirildi, 18 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 3.5 Milyon TL Değerinde Kaçak Ürün Ele Geçirildi, 18 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir\'de 3.5 Milyon TL Değerinde Kaçak Ürün Ele Geçirildi, 18 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, piyasa değeri 3 milyon 500 bin TL olan kaçak ürün ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehlikeye atan ve haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, binlerce sigara, bandrolsüz makaron, gümrük kaçağı sigara, sahte alkol ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 18 şüpheli yakalandı.

11.02.2024 11:22  Güncelleme: 11:24
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Eskişehir'de polis ekiplerince kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik yapılan çalışma neticesinde piyasa değeri 3 milyon 500 bin Türk Lirası olan kaçak ürün ele geçirilirken 18 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacı ile merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilen ve ülkeye yasadışı yollardan sokulan kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 8 iş yeri, 2 ikamet, 2 araç ve 1 depoda yapılan aramalarda, 157 bin 500 dal sarılmış sigara, 8 bin 800 dal bandrolsüz boş makaron, bin 955 paket gümrük kaçağı sigara, bin 278 mükerrer kullanım amaçlı kesilmiş bandrol, 849 kilogram kıyılmış tütün, 590 cinsel içerikli ürün, 535 sahte alkol kiti, 471 litre sahte/kaçak alkol, 340 elektronik sigara, 311 gümrük kaçağı emtia ürün ve 23 gümrük kaçağı cep telefonu geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin yaklaşık piyasa değerinin 3 milyon 500 bin TL olduğu öğrenildi.

Çalışmalar neticesinde 18 şüphelinin yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 3.5 Milyon TL Değerinde Kaçak Ürün Ele Geçirildi, 18 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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