Eskişehir'de 30 Bin Araç Denetlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de 30 Bin Araç Denetlendi

22.06.2026 11:53
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Eskişehir'de son bir haftada 30 bin 213 araç denetlendi, 8 bin 346 trafik cezası kesildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 30 bin 213 araç ve sürücü denetlenirken, 8 bin 346 adet trafik cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 15 - 21 Haziran 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 4 bin 145 yük taşımacılığı, 793 yolcu taşımacılığı, 3 bin 287 alkol denetimi, bin 301 adet motosiklet ve 8 bin 72 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi.

Toplam 30 bin 213 adet araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 8 bin 346 adet trafik cezası yazılırken, 400 araç trafikten men edildi ve 135 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, ekipler tarafından 67 yaralanmalı ve 56 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de 30 Bin Araç Denetlendi - Son Dakika

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