Eskişehir'de 4 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 4 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir\'de 4 Aranan Şahıs Yakalandı
03.06.2026 16:34
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Eskişehir'de polis, çeşitli suçlardan aranan 4 şahsı yakaladı. Suçlar arasında cinayet ve hırsızlık var.

Eskişehir'de hakkında çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 4 şahıs polis tarafından yakalandı.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında kasten öldürme suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan S.S., yağma suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.Y., hırsızlık suçundan 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan G.G. ve Hakkında dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.Ç. isimli aranan şahıslar yakalandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de 4 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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