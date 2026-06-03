Eskişehir\'de 4 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de hakkında çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 4 şahıs polis tarafından yakalandı.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında kasten öldürme suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan S.S., yağma suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.Y., hırsızlık suçundan 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan G.G. ve Hakkında dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.Ç. isimli aranan şahıslar yakalandı. - ESKİŞEHİR