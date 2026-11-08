Eskişehir'de 45 bıçak satmaya çalışan seyyar satıcıya bin 764 TL para cezası kesildi - Son Dakika
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Eskişehir'de 45 bıçak satmaya çalışan seyyar satıcıya bin 764 TL para cezası kesildi

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Eskişehir\'de 45 bıçak satmaya çalışan seyyar satıcıya bin 764 TL para cezası kesildi
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Eskişehir\'de 45 bıçak satmaya çalışan seyyar satıcıya bin 764 TL para cezası kesildi
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Eskişehir'de seyyar tezgahta 45 adet bıçak satmaya çalışırken zabıta ekiplerince yakalanan S.Ş.'ye Valilik genel emri doğrultusunda bin 764 TL para cezası kesildi. Polis, bıçakları gençlerin alıp suça karıştığını söyleyerek satıcıya tepki gösterdi; şüpheli karakola götürüldü.

Eskişehir'de seyyar tezgahta 45 adet bıçak satmaya çalışırken Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince yakalanan S.Ş.'ye Valilik genel emri doğrultusunda bin 764 TL para cezası kesildi. Şahsı karakola götüren polis memurları, "Gençler bunları alıp suça karışıyorlar uyuşturucu gibi bir şey. Bunları küçücük çocuklardan topluyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Alpu ilçesinden gelerek Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda seyyar tezgahta bıçak satışı yapan S.Ş., Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı zabıta ekiplerince yakalandı. Zabıta Dairesi Başkanlığı'na götürülen şahsın 45 adet bıçak satmaya çalıştığı tespit edildi. Valiliğin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca aldığı 2026/6 sayılı Genel Emri kapsamında, kamusal alanda kesici ve delici aletlerin maksat dışı taşınmasını engellemeye yönelik karar doğrultusunda şahsa bin 764 TL idari para cezası kesildi.

"Küçücük çocuklardan biz bunları alıyoruz"

Olay yerine çağrılan polis memurunun satıcıya yönelik sarf ettiği sözler dikkat çekti. Şahsı karakola götüren polis memuru, "Bunları gençler alıyorlar, suça karışıyorlar. Gençleri kötülüyorsun, bu uyuşturucu gibi bir şey. Suça meylettiriyorsunuz yani, küçücük çocuklardan biz bunları alıyoruz" diyerek duruma sert tepki gösterdi. Şüpheli, adli işlemlerinin yürütülmesi amacıyla polis ekiplerince karakola götürüldü.

"Toplam 45 adet kesici alete rastlandı"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda görevli zabıta komiseri İbrahim Ergör, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri olarak ilimiz genelinde, görev alanımıza giren caddelerde seyyar denetimi ve dilenci denetimlerini yapmaktayız. Bugün itibarıyla yaptığımız denetimde Ertaş Caddesi üzerinde aldığımız seyyarların tezgahında muhtelif cins bıçaklara rastlandı. Müsadere edilerek Valilik makamının emirleri doğrultusunda kesici aletlerin gerekli işlemler yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir. Toplam 45 adet kesici alete rastlandı. Tutanakla emniyete teslim ettik. Tezgahı açarak açık alanda herkesin alabileceği şekilde satışa sunmuş, seyyar olarak satış yapmaktaydı. Başka cep telefonu, kemer, cüzdan, gözlük, tespihçi vardı ayrıca. Bunların hepsini alarak müsadere ettik. Şahıs Alpu'dan gelmiş buraya" dedi.

Kaynak: İHA
Eskişehir3. SayfaZabıtaGüncelPolisSon Dakika

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