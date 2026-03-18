Eskişehir\'de yalnız yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Eskişehir'de yalnız yaşadığı evinde cansız bedenine ulaşılan 65 yaşındaki Gülbin Ertaş'ın doğal sebeplerden öldüğü belirlendi.

Olay, Akarbaşı Mahallesi Akis Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Zümrüt Sitesi'nde bulunan 4 katlı binanın en üst katında yalnız başına yaşayan Gülbin Ertiş'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerinde adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan olmaması üzerine ikamete çilingirle giriş yapıldı. Sağlık ekipleri, içeride hareketsiz şekilde bulunan Ertiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibi tarafından yapılan incelemede, ölümün doğal sebeplerden olduğu tespit edildi.

Cenazesi morga kaldırılan Ertiş'in bekar olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR