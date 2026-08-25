Eskişehir'de 74 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 74 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 17-24 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelindeki 371 uygulama noktasında bin 226 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 31 şahıs, 5 yıla kadar aranan 34 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 8 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 74 şahsın yakalandığı belirtildi.