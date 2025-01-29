Eskişehir\'de Aile İçi Şiddetle Mücadele Semineri

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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerinin koordinesinde, 28 Ocak 2025 tarihinde Tepebaşı İlçesi'ndeki bir firma çalışanlarına yönelik seminer faaliyeti gerçekleştirildi.

Seminere Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Siber ve Trafik Jandarması personeli katılım sağladı. Seminer çerçevesinde; kadına yönelik şiddetle mücadele ve KADES, erken yaşta zorla evlendirme ile mücadele, güvenli internet kullanımı ve internet üzerinden dolandırıcılık ile mücadele, trafik kuralları ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, katılımcılara broşür dağıtıldı. - ESKİŞEHİR