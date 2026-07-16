Eskişehir\'de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2.74 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Kaza, dün akşam Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan 17 HH 015 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen 26 ALZ 327 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekiplerince yapılan alkol testinde 17 HH 015 plakalı otomobilin sürücüsünün 2.74 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü, işlemleri için polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR