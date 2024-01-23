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Eskişehir'de Şehir Manzarasında Alkol Tüketenlere Denetim - Son Dakika
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Eskişehir'de Şehir Manzarasında Alkol Tüketenlere Denetim

Eskişehir'de Karapınar Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarının yakınında araçlarla gelen ve şehir manzarasında alkol içerek çevreye rahatsızlık veren şahıslara yönelik polis ekiplerince denetim düzenlendi. Denetimde 44 şahıs ve 11 araç sorgulanırken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 1 kişiye 6 bin 400 TL para cezası uygulandı.

Eskişehir\'de Şehir Manzarasında Alkol Tüketenlere Denetim
23.01.2024 - 12:11,
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Eskişehir'de araçlarla şehir manzarasına gelerek alkol tüketen ve çevreye rahatsızlık veren şahıslara yönelik polis ekiplerince denetim düzenlendi.

Karapınar Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarının yakınına araçlarla gelen ve şehir manzarasında alkol içerek çevreye rahatsızlık veren şahıslara yönelik Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan denetimde, 44 şahıs ve 11 araç sorgulanırken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 1 kişiye 6 bin 400 TL para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Eskişehir, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Şehir Manzarasında Alkol Tüketenlere Denetim - Son Dakika
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