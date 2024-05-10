Eskişehir'de babası tarafından ahırda bıçaklanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eskişehir'de babası tarafından ahırda bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Eskişehir\'de babası tarafından ahırda bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Eskişehir'in Sakintepe Mahallesi'nde bir ahırda çıkan tartışma sonucunda baba, oğlunu bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baba ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma Asayiş Timleri olayla ilgili çalışma başlattı.

10.05.2024 10:48
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Eskişehir'de babası tarafından ahırda bıçaklanan 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sakintepe Mahallesi Yayla Sokak'taki ahırda, G.K. ile oğlu Yakup Kart (29) arasında hayvan bakımıyla ilgili tartışma çıktı. Tartışma sonrasında kendisine küfür ettiği iddiasıyla baba G.K., oğlu Yakup K.'yi göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan genç olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Yakup K., hayatını kaybetti.

Baba evde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine ilk önce Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri geldi. Burada babayı gözaltına alan ekipler, suç aletini de ele geçirdi. Ardından olay yerinin jandarma bölgesi olması dolayısıyla baba G.K., jandarma ekiplerine teslim edildi.

Anne evin önünden kalkamadı

Eşinin oğlunu bıçaklaması sonrasında evin önüne yığılan anne ekiplerin tüm çalışmaları sırasında bulunduğu yerden kalkamadı. Acılı anne dakikalarca gözyaşlarına hakim olamazken, olay yerine gelen yakınları ve komşuları anneyi sakinleştirmeye çalıştı.

Jandarma Asayiş Timleri olayla ilgili çalışma başlatırken, gözaltına alınan baba G.K.'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de babası tarafından ahırda bıçaklanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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