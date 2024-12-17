Eskişehir\'de Bekçi Operasyonları: 4 Gözaltı

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Eskişehir'de bekçi ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde 6 bin 541 şahsın ve 87 aracın bilgileri sorgulanırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ve çeşitli suçlardan aranması bulunan 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçi ekipleri tarafından 9-16 aralık 2024 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 6 bin 541 şahsın ve 87 aracın bilgileri sorgulandı. Ekiplerin sorgulamaları sonucunda; 1 şahsın uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, 1 şahsın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan, 1 şahsın kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan, 1 şahsın dolandırıcılık suçundan ve 1 şahsın da kayıp olarak arandığı tespit edildi. Ayrıca 37,03 gram bonzai maddesinin ele geçirildiği öğrenildi.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kız öğrenci yurtları çevresinde yapılan uygulamada ise 998 şahsın ve 243 aracın bilgileri sorgulandı. - ESKİŞEHİR