Eskişehir\'de Bıçaklama Olayı

Eskişehir'de çıkan kavgada bir kişiyi elinden bıçaklayarak yaralayan şüphelinin yakalanmasına yönelik polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay, Tepebaşı İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Demirci Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, Porsuk Çayı kenarında bir arada oturan arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda T.C. isimli şahıs elinden bıçaklanarak yaralandı. Şahsı bıçaklayan şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının iyi durumda olduğu öğrenildi.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. - ESKİŞEHİR