Eskişehir'de Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı

Eskişehir'de çıkan bıçakla kavgada 30 yaşındaki adam ağır yaralanırken, olayın şüphelilerinin yakalanması için polis ekiplerince geniş yaptığı çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Siloönü Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 30 yaşındaki Mert E. bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mert E. ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Mert E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayın şüphelerini yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR