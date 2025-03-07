Eskişehir\'de Bisiklet Kazası

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Eskişehir'de genç bir erkek şahsın bisikletle çarptığı kadın yaralanarak hastaneye kaldırılırken, çevre esnafı kadının kendisini yere attığını öne sürdü.

Olay, saat 09.30 sıralarında Hamamyolu Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, genç bir erkek şahıs bisikletle seyir halindeyken bir kadına çarptı. Yaşanan çarpışma sonucunda yere düşen kadına çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Ayağı incindiği değerlendirilen kadın için 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde kontrol edilen kadın Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevre esnası kadının kendisini yere attığını öne sürdü

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kazanın yaşandığı yere geldiklerinde genç şahsı ve bisikletini bulamadılar. Şahsın çevredeki vatandaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Çevre esnafı ise, şahsın aslında kimseye çapmadığını ve kadının kendisini yere attığını söyledi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR