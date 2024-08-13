Eskişehir\'de Çay Bahçesinde Bıçaklı Saldırı: 5 Yaralı

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Eskişehir'de bir çay bahçesindeki oturan vatandaşlara bıçakla saldıran ve 5 kişiyi yaralayan şahıs, Eskişehir Adliyesi'nde yapılan savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Tepebaşı İlçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Arda K., çay bahçesinde oturan şahıslara bıçakla saldırdı. Hücum yeleği, kask ve gözlük kullanarak yüzünü maskeyle gizleyen Arda K., bölgede bulunan 5 vatandaşı bıçakladıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Arda K. isimli şüpheli, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alınan geniş güvenlik tedbirleri altında 5 kişiye yönelik 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade veren şüphelinin tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR