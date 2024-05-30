Eskişehir\'de Devrilen Ağaç Ulaşımı Aksattı

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Eskişehir'de etkili olan olumsuz hava şartları sebebi ile devrilen ağaç ulaşımı aksatırken, olay anında çevresinde vatandaşların olmaması muhtemel bir kazayı önledi.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağmur ve fırtına sonrasında Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde bulunan bir ağaç yola devrildi. Devrilme sonrasında yolda geçen bir araçta hasar meydana geldi. Ağacın devrildiği sırada vatandaşların bölgeden geçmemesi muhtemel facianın önüne geçti. Devrilen ağaç öncelikle vatandaşlar tarafından kenara alınırken, belediye ekiplerinin ağacı çekmesi bekleniyor. - ESKİŞEHİR