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Eskişehir'de Dilencilik Yapan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Dilencilik Yapan Şahıslar Yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından dilenerek para topladığı tespit edilen M.Ç. ve F.S. isimli şahıslar, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların üzerinden 118 TL para ele geçirildi ve zabıta ekiplerine teslim edildi.

Eskişehir\'de Dilencilik Yapan Şahıslar Yakalandı
13.01.2024 - 11:06,  Güncelleme: 11:07
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Eskişehir'de polis ekiplerince dilenerek para topladığı tespit edilen iki şahıs yakalanarak zabıta ekiplerine teslim edildi.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Odunpazarı ilçesinde yer alan bir cami önünde M.Ç. ve F.S. isimli şahısların dilencilik yaptığı tespit edildi. Ekiplerce şahısların üzerinden dilencilikten elde ettikleri 118 TL para ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Daha sonra şahıslar zabıta ekiplerine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Odunpazarı, Eskişehir, Zabıta, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Dilencilik Yapan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika


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