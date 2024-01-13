Eskişehir\'de Dilencilik Yapan Şahıslar Yakalandı

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Eskişehir'de polis ekiplerince dilenerek para topladığı tespit edilen iki şahıs yakalanarak zabıta ekiplerine teslim edildi.
Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Odunpazarı ilçesinde yer alan bir cami önünde M.Ç. ve F.S. isimli şahısların dilencilik yaptığı tespit edildi. Ekiplerce şahısların üzerinden dilencilikten elde ettikleri 118 TL para ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Daha sonra şahıslar zabıta ekiplerine teslim edildi. - ESKİŞEHİR
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