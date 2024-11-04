Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu

Eskişehir\'de Dolandırıcılık Operasyonu

Sosyal medyada dolandırıcılık yapan 5 şüpheli Eskişehir'de gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi.

04.11.2024 11:27
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Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda sosyal medya üzerinden verdikleri reklam ve ilanlar aracılığı ile kazanç vaadinde bulunarak vatandaşları dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Bilişim Sistemlerinin, Banka ve Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçunu işlediği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Sosyal medyada, 'Yüksek kazanç, forex kazanç, yatırım temsilcisi' gibi başlıklar ile reklam ve ilan vererek yanıltıcı paylaşımlar yapan, vatandaşları aldatıcı linklerle yönlendiren, kazanç vaadi ile para yatırmalarını sağlayarak haksız kazanç elde eden ve farklı illerde paravan şirketler kurdukları belirlenen 5 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, başka şahsılara ait çok sayıda banka ve kredi kartı ile çok sayıda kullanıma hazır sim kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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